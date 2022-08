Leserbrief : Warum können die Angaben nicht in Papierform gemacht werden?

Grundsteuererklärung

Hier ist – es darf gestaunt werden – sogar der Bodenrichtwert angegeben. Alle diese Angaben liegen also nachlesbar vor. Warum ist es nicht möglich, die etwaigen zusätzlichen Fragen ebenfalls per Papier zu stellen und um Rückantwort zu bitten? Geht es um die dann zu leistende Arbeit in der Finanzverwaltung?

2) Man muss sich das folgende mal richtig vor Augen führen. Der Steuerzahler ist kaum imstande, an ein Formular zu kommen. Um dies in wenigen Fällen eventuell doch zu erreichen, wird er auf dem Finanzamt geprüft, ob er geeignet ist, ein Formular der Finanzverwaltung in Deutschland – hier Rheinland-Pfalz– in die Hände nehmen zu dürfen, um sich sukzessive durch die Fragen zu lesen.