Leserbrief : Die Dynamik des Synodalen Weges ist unumkehrbar

Kirchenreform

Am 26. Juli ist im TV in einem einem Bildtext die Frage zu lesen: „Ist das Reformprojekt Synodaler Weg zum Scheitern verurteilt?“ Ist es nicht.

Die Dynamik des Synodalen Weges ist unumkehrbar. Zugleich ist sie ein Novum in der Kirchengeschichte, dem sich auch die römische Behörde nicht in den Weg stellen kann.

Bis dahin gilt, was das Zweite Vatikanische Konzil in der Dogmatischen Konstitution über die Kirche „lumen gentium“ an Grundlagen gelegt hat. Dort heißt es zum Beispiel in Artikel 37: Die geweihten Hirten aber sollen die Würde und Verantwortung der Laien in der Kirche anerkennen und fördern.