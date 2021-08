Leserbrief : Helfen mit einer Sonderbriefmarke: Warum kommt niemand darauf?

Flutkatastrophe

Das normale Porto, 80 Cent und dann pro Blockmarke 1,20 Euro für die Hochwasseropfer. Nicht jeder ist in der Lage, mit einem Eimer und Schaufel in den Katastrophengebieten zu helfen, zu räumen, den Leuten Mut zu machen. Durch den Kauf einer Sonder-Blockmarke „Hochwasserhilfe 2021“ würde die Solidarität aller Bürger finanziell unterstützt.

Die Auflage von Sonderbriefmarken Hochwasserhilfe hat in Deutschland eine lange Tradition und hat erhebliche Hilfen zusätzlich erwirtschaftet. Am 12. Oktober 1948 wurde im Saarland eine Sonderbriefmarke Hochwasserhilfe in zwei Blöcken aufgelegt (Katalog Nr.: 258-259). Am 30. August 2002 wurde eine Briefmarke, Hochwasserhilfe 2002 Nr. 2278 in einer Stückzahl von 6,74 Millionen Stück aufgelegt, Briefporto 56 Cent, Hochwasserspende 44 Cent je Stück. Am 18. Juli 2013 wurde anlässlich einer Hochwasser-Katastrophe erneut eine Briefmarke aufgelegt.