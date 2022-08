Leserbrief : Ein bundesweites Ticket für neun Euro ist der falsche Weg

9-Euro-Ticket

Mir ist nicht klar, wie unser Bundeskanzler dieses Ticket als „eine der besten Ideen, die wir je hatten“ feiert. Er selbst fährt wahrscheinlich, wenn überhaup mit dem Zug, nur im ICE Erster Klasse, sonst müsste er bei nüchterner Betrachtung zu einem anderen Ergebnis kommen. Die Grundidee eines preiswerten flächendeckenden ÖPNV ist vollumfänglich zu begrüßen, aber ein Ticket für neun Euro im Monat, welches bundesweit gilt, ist der falsche Weg. Wie ist die Bilanz? Überfüllte, vermüllte und extrem verspätete Züge, kritische bis lebensgefährliche Situationen an Bahnsteigen, frustrierte Pendler und eine fragwürdige Umweltbilanz, da offensichtlich trotzdem nicht entscheidend weniger CO 2 -intensiver Individualverkehr stattgefunden hat.

Ich selbst bin seit meiner Kindheit passionierter Bahnfahrer und Eisenbahnfan. Meine Frau und ich waren am 21. August zu einem Konzert nach Köln. Wir wollten mit dem Zug fahren, weil dies nach Köln für uns eigentlich immer alternativlos ist. Nach den bisherigen Erfahrungen hatten wir aber entschieden, dass wir uns das nicht antun und sind mit dem Auto gefahren. Dies entspricht wohl nicht der Idee der „Macher“ des 9-Euro-Tickets.

Diese können außerhalb des eigenen Verkehrsverbunds nur mit regulärem Fahrpreis oder dem Angebot des Quer-durchs-Land-Ticket genutzt werden. Für Pendler, die verkehrsverbundübergreifend auf die Nutzung von RB und/oder RE angewiesen sind, kann man Sonderregelungen finden. In diesem Zusammenhang wäre es auch wünschenswert, wenn die DB sich im Fernverkehr, wie in vielen anderen Ländern auch, endlich zu einer grundsätzlichen Reservierungspflicht durchringen könnte. Es hat wenig mit attraktiven Reisen zu tun, wenn man kurzfristig in eine andere Stadt mit dem teuren Flex-Ticket reisen muss und für viel Geld stundenlang im „Flur“ steht.