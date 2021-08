Meinung : Recherche bei den Verantwortlichen

Flutkatastrophe

Dabei wird völlig außer Acht gelassen, dass jemand, dessen Haus Opfer der Flut wurde, nicht beurteilen kann, wer was wann in welchen Leitstellen und Katastrophenstäben falsch gemacht hat.

Ich rate dem TV mal zu einem ganz anderen journalistischen Tourismus. Alle zwei Jahre findet unter anderem die länder- und ressortübergreifende Krisenmanagementübung Lükex statt. (Anm. der Redaktion: Seit 2004 wird in der Lükex das nationale Krisenmanagement in der Bundesrepublik Deutschland auf strategischer Ebene regelmäßig überprüft und geübt.)

Wer übt was in Lükex? Wie werden die Ergebnisse bei den Übenden dokumentiert? Welche Konsequenzen werden aus den erkannten und (hoffentlich) in den Auswerteberichten dokumentierten Schwachstellen gezogen?

Also liebe JournalistInnen des Trierischen Volksfreunds: Macht mal einen inquisitorischen Tourismus bei den in das Krisenmanagement eingebundenen Stellen und klärt dort mal die Frage, wer was in der Vergangenheit und der Gegenwart schuldhaft vernachlässigt hat.