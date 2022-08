Leserbrief : Energiepreise müssen gedeckelt werden, finanziert durch eine Reform

Energiekrise

Finanziert wird dieses Sondervermögen durch ein Referendum mit folgendem Inhalt: eine Föderalismusreform – wir können uns den Luxus nicht mehr leisten, jedes noch so kleine Bundesland durchzufüttern –, eine Wahlrechtsreform, die die Wahlkreise auf 250 beschränkt – jeder Wahlkreis schickt zwei Personen in den Bundestag, und drei Personen in den Landtag – eine Verwaltungsebene wird ersatzlos gestrichen, Subventionen werden abgebaut, Staatsbeteiligungen abgestoßen, die Landesbanken werden privatisiert. Schließlich wird im Haushaltsrecht der Passus eingefügt, dass Einsparungen belohnt werden und Verschwendung bestraft wird.