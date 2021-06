Ihre Meinung : Hervorragende Organisation

Impfzentrum

Neben der vielen Kritik über die nebulöse Vergabe von Impfterminen und die aufkommende Schamesröte bezüglich der Impfvordrängler möchte ich hier nicht versäumen, Positives im Zusammenhang mit Corona zu vermelden. Mittlerweile sind meine Frau und ich, beide aus der Impfgruppe 2, zum zweiten Mal geimpft. Die Organisation im Impfzentrum Wittlich klappte hervorragend. Ein sehr freundliches, aber bestimmtes Security-Personal, großzügige und durchdachte Ausstattung der Impfräume, hilfreiche optische Hinweise, freundliches und kompetentes Personal am Check-In und Check-Out, routinierte und einfühlsame Ärztinnen und Ärzte in Beratung und Impfung. Dies alles ermöglichte einen stressfreien und zügigen Durchlauf aller Stationen, so dass das ganze Prozedere nach rund 30 Minuten, einschließlich der Ruhezeit, abgeschlossen war. Hierfür nochmals herzlichen Dank!