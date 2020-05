Gesellschaft : Heuchlerisch, zynisch

Zu den Artikeln „Weltweite Militärausgaben steigen weiter an“ und „Zeitdruck beim Milliarden-Poker“ (TV vom 28. April) schreibt Ernst Geilenkirchen:

Durch den Einfluss der Konzerne steigen Rüstungsausgaben weltweit. Das internationale Forschungsinstitut Sipri in Stockholm meldet den stärksten Anstieg seit 2010. Mit einer Steigerung seiner Rüstungsausgaben um zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr ist Deutschland „Aufrüstungsweltmeister“, so wird eine Abgeordnete der Linken im TV zitiert. Kein anderes Land hat seine Rüstungsausgaben so stark erhöht. Es ist eine Schande! Vor diesem Hintergrund zeigt sich, wie heuchlerisch und geradezu zynisch die deutsche Politik hier unter Kanzlerin Merkel agiert. In zahlreichen Friedensappellen und bei mehr oder weniger erfolgreichen Sicherheitsbemühungen, an denen sie sich beteiligt, gibt sie das Gegenteil von dem vor, was die Zahlen klarmachen. Deutschland ist Profiteur der Krisen und Kriege in der Welt. Oder will man uns etwa glauben machen, dass die von uns verkauften Waffen nur für Ausstellungen genutzt würden? Mit diesen Waffen werden Menschen getötet, Menschenrechte verletzt und Friedensbemühungen konterkariert.