Lesermeinung : Neue Blitzersäulen können Gefahren verringern

Illegale Rennen

Wir wohnen in der Hanglage von Olewig und bekommen durch diese Lage sehr viel von den Geräuschen auf den Straßen in der Trierer Innenstadt mit. Seit Monaten hören wir an Abenden, vor allem am Wochenende, den Lärm von getunten Autos oder Motorrädern, die zu laut und den Geräuschen nach auch mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Straßen rasen.