Gesundheit : Hilflos, lächerlich

Zur Berichterstattung über die Corona-Pandemie schreiben Markus Hendle, Eberhard Kohl, Arndt und Annette Müller und Dr. Wolfgang Sauer:

Ein Virus verschwindet nicht einfach, und jedes Virus mutiert vielfach. Das war immer schon so und wird auch so bleiben. Es handelt sich bei Sars-CoV2 um eine Naturgewalt, die der Mensch in aller Konsequenz (viele Todesfälle von alten, schwerstkranken Menschen) leider nicht aufhalten kann. Die Inzidenz-Zahlen werden auch künftig stark schwanken. Hieran wird sich durch strenge Lockdowns und anschließende Lockerungen, die irgendwann ja mal kommen müssen, nichts ändern. Soll dieses Spielchen solange weiterbetrieben werden, bis wirtschaftliches, gesellschaftliches und kulturelles Leben zugrunde gerichtet sind? Ist das die Alternative? Abgesehen mal von den Kollateralschäden durch andere Krankheiten, die durch die Corona-Maßnahmen ausgelöst werden.

Wir müssen mit diesem Virus leben lernen, wie mit allen anderen Infektionskrankheiten der vergangenen Jahrhunderte auch. Statt diesen unverhältnismäßigen Irrsinn der (fast) weltweiten „Selbstverstümmelung“ fortzuführen sollte da angesetzt werden, wo es Sinn macht: primärer Schutz von Risikogruppen (etwa durch schnellstmögliche Impfung), bessere Hygienemaßnahmen in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, Investition in unsere Gesundheitssysteme. Der Pflegenotstand ist seit vielen Jahren bekannt. Es ist längst überfällig, für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen zu sorgen. In diesem Bereich darf es kein kapitalistisches Wirtschaften geben. Die Gesundheitsfürsorge muss durch den Staat (also wir alle) gewährleistet und finanziert werden. Es gäbe viele Einsparmöglichkeiten von Steuerausgaben zu Gunsten des Gesundheitswesens. Die Corona-Pandemie hat die Defizite der enormen Schieflage des Gesundheitssektors schonungslos aufgedeckt. Und es wird weitere Pandemien und Naturgewalten geben ...