Bildung : Hin und zurück sechs Stunden

Zum Artikel „Keine Angst, es ist kein Kaff: #studierintrier!“ (TV vom 25. Juni) schreibt Ulla Kluge:

Wer sich an der Hochschule Trier/Birkenfeld einschreibt und in „Birkenfeld“ seinen Campus hat, landet genau da: in einem Kaff! Neubrücke und nicht Birkenfeld heißt der Ort. Mit öffentlichem Nahverkehr von Trier nur unzumutbar erreichbar (hin und zurück braucht man sechs Stunden), verwundert einen die Anzahl der Parkplätze in Neubrücke nicht. Dort bleibt man als junger Mensch doch nicht. Wer kommt auf die Idee, an dieser Stelle eine Uni zu gründen?