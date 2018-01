Hingehen! Ansehen!

Birgit und Bernhard Hoffmann sind mit der Besprechung der Inszenierung von Schillers „Don Carlos“ am Theater Trier (TV vom 15. Januar) nicht einverstanden:

Entgegen der Kritik im TV hat die gute und klar reduzierte Inszenierung bei uns einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Eher bestätigt sich, was Eva-Maria Reuther in der Vorberichterstattung geschrieben hat. Das Ensemble zeigt eine der besten Leistungen der vergangenen Zeit. Mehr und mehr zieht einen das Stück in seinen Bann. Der Schiller’sche Idealismus ist auch nach 200 Jahren noch aktuell. Das Werk wurde übrigens zwei Jahre vor der Französischen Revolution in Hamburg uraufgeführt.

Anm. d. Red.: Nächste Aufführungen des „Don Carlos“ am 2. und 24. Februar. Es lohnt sich!

Birgit und Bernhard Hoffmann, Korlingen