Katholische Kirche : Hinnehmen, verharmlosen, vertuschen, hinhalten, zermürben, bloßstellen, abservieren

Zur Berichterstattung über die Haltung der Deutschen Bischofskonferenz und zur Diskussion über das Schmerzensgeld für die Opfer im Missbrauchsskandal schreiben Jutta Lehnert und Hermann Schell:

Schäbiger geht’s nimmer! Die Bischöfe haben immer noch nicht verstanden, an welchen Verbrechen sie durch Hinnehmen, Verharmlosen, Vertuschen und Versetzen beteiligt waren. Von Aufarbeitung keine Spur.

Seit über zehn Jahren halten sie die Opfer in Deutschland hin und nehmen weitere Retraumatisierungen durch Nicht-ernst-Nehmen und Zermürben in Kauf. Allein dafür gehörten die Summen erhöht!

An einer wesentlichen Erhöhung der Auszahlungen an die Opfer hätte die Öffentlichkeit allerdings auch das Ausmaß der Verbrechen deutlicher ablesen können. Sexualisierte Gewalt, an Kindern begangen, hat meistens schwere Folgeschäden für das ganze Leben.