Straßenbau : Historische Chance vertan

Zur Berichterstattung über die Hochmoselbrücke, insbesondere zum Artikel „Gute Fahrt“ (TV vom 22. November), schreiben Paul Adams und Jörg Stein:

Die Mittelmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig ist rein technisch eine große Leistung, zweifelsfrei. Aber was bleibt bei näherer Betrachtung? Die Baukosten mit einer halben Milliarde Euro, wie die Brücke in schwindelnder Höhe. Die Landschaft hat keine Aufwertung erfahren, und kein Wanderer und kein Radfahrer kann vom Hunsrück in die Eifel diesen Weg nehmen und dabei die Sicht auf die Mosel genießen. Ist das ein Grund zum Feiern?