Zum Leserbrief vom Gerhard Reinert unter der Überschrift „Im Namen des Volkes!“ (TV vom 7. Februar) und zum Artikel „Höchster Richter im Land rügt Ministerin“ (TV vom 1. Februar) schreibt Wolfgang Rachow:

Um mit den Worten eines bekannten italienischen Fußballtrainers zu sprechen: „Was erlauben S...?!“ In diesem Fall Anne Spiegel! Was glaubt diese Ministerin eigentlich, wer sie ist? Sie setzt sich im Fall der gerichtlich festgestellten Abschiebung einer libanesischen Familie einfach über dieses Urteil hinweg!

Die Unabhängigkeit unserer Gerichte ist ein hohes Gut demokratischen Zusammenlebens. Sie zu respektieren ist Pflicht jeden Bürgers.

Man muss nicht mit allem einverstanden sein, was deutsche Richter in ihren Urteilen entscheiden. Aber man muss es respektieren! Dies war immer ein wertvoller Unterschied zum Regime der damaligen DDR und ist es bis heute Gott sei Dank in Deutschland immer noch.

Wenn Herr Reinert in seinem Leserbrief die Ministerin ausdrücklich dafür lobt, in diesem Fall „Mut zur Lücke“ bewiesen zu haben und meint, sie habe hier „im Namen des Volkes“ gehandelt, ist dies schon mehr als nur verwerflich, sondern höchst bedenklich.

Erstens hat diese Fünf-Prozent- Ministerin nicht im Namen des Volkes gehandelt, sondern sich kraft eigener Herrlichkeit mal wieder über bestehendes Recht hinweggesetzt. Und zweitens entscheiden nur Gerichte „im Namen des Volkes“. Und das ist gut so! Frau Spiegel steht wie jedem anderen der Rechtsweg offen!

Die Verfehlungen, die sich diese Ministerin in ihrem bisherigen politischen Dasein geleistet hat, reichen für mehrere Rücktritte aus. Aber im Kabinett Dreyer sind Verfehlungen ohne Rücktritt ja an der Tagesordnung!

Im letzten Satz des Leserbriefes fügt Herr Reinert noch an: „Solche Leute wie Sie braucht die Demokratie!“ Nein, Herr Reinert! Solche Leute sind gefährlich für die Demokratie. Sie geben ein schlechtes Beispiel für jeden Bürger!

Ich frage mich, wann Politiker endlich für ihre Verfehlungen auch die Konsequenzen ziehen müssen. Wie jeder Bürger auch! Das wäre Demokratie!

Wolfgang Rachow, Wittlich