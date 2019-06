Rechtsextremismus : Höchste Zeit

Zu unserem Artikel „Rechter Terror im Stil der RAF“ (TV vom 18. Juni) scheribt Hans Jörg Krames, Wittlich:

Das, was zurzeit im Todesfall Walter Lübcke bekannt ist, schockiert! Offenbar wurde der CDU-Politiker aufgrund eines rechtsextremen Motivs ermordet. Gleichzeitig kommt Wut auf. Wut auf Wirrköpfe und Kriminelle, sei es aus Reihen der AfD, Pegida oder sonstigen Gruppierungen, die in den vergangenen Monaten immer wieder Hetze verbreitet haben. In unserem Land ist mittlerweile ein Geist aus der Flasche gelassen worden, der kaum noch einzufangen ist. Rechte Parolen sind von den Stammtischen in die Mitte der Gesellschaft gelangt. Ungeniert wird gegen „die da oben“ polemisiert, werden Menschen, weil sie nicht deutscher Herkunft sind, attackiert. Es wird höchste Zeit aufzustehen, es wird höchste Zeit, Stellung zu beziehen, und es wird höchste Zeit, laut zu protestieren und zu demonstrieren. Wir können es uns nicht leisten, weiter zu schweigen.