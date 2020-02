Ihre Meinung : Hoffentlich ein Weckruf!

Entwicklung

Ja, es stimmt, der „Brain Drain“ findet schon seit mehreren Generationen statt. Ich war die Erste aus meiner Familie mit sechs Kindern, die Eltern Winzer, die überhaupt studieren konnte. Zu verdanken habe ich dies der sozialdemokratischen Bildungsoffensive der Brandt-Ära. In meiner Schülerzeit mussten meine Eltern die ersten Jahre noch Schulgeld bezahlen in Rheinland-Pfalz (wegen meiner guten Leistungen bekamen sie einen Teil davon erstattet).

Der damalige Reiler Bürgermeister Günther Barzen hatte einige von uns privat zu einem Gespräch eingeladen. Das war etwa 1966, er erkannte damals schon, dass es hier in der Gegend keine Arbeitsplätze für Hochschul-Absolventen gibt und er bedauerte, dass diese Gruppe junger Menschen die Heimat verlassen würden. Die Universität Trier eröffnete erst 1970 und bot nur wenige Fakultäten an. Also ging ich zum Studium nach Frankfurt und arbeitete dort und in Eschborn.