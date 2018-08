Hürden abbauen

Medicus eG

Zum Artikel „Die große Wende für die Medicus eG“ vom 26. Juli schreibt dieser Leser:

Schön, dass die Bemühungen und die Beharrlichkeit der Eifeler Kollegen offensichtlich doch zum Erfolg geführt haben. Wir brauchen derartige kreative Ideen und persönliches Engagement einzelner, um dem zunehmenden Ärztemangel zu begegnen. Dass die Kassenärztliche Vereinigung (KV) jetzt aber als „böser Bube“ dargestellt wird, der solche Innovationen behindert, ist nicht korrekt. Alle Vertragsärzte unterliegen einem Arznei- und Heilmittelbudget (für Krankengymnastik, Massagen etc.) und müssen bei Überschreitung dieses Budgets von der KV in Regress genommen werden. Eine Genossenschaft ist keine Person und die Frage ist, wer bei einer Genossenschaft für evtuelle Regresse haftet. Wenn die KV nämlich niemanden haftbar machen kann, dann muss sie selbst und damit alle Vertragsärzte gemeinsam die Summe tragen und an die Krankenkassen bezahlen. Das heißt, alle anderen Vertragsärzte müssten nicht nur ihr eigenes Regressrisiko, sondern auch das der Medicus eG tragen. Die KV muss also derartige Dinge juristisch genau prüfen und entsprechend entscheiden. Es zeigt sich, dass nicht die KV das Problem darstellt. Die Arznei- und Heilmittelbudgets mit dem entsprechenden Regressrisiko stellen nicht nur einen wichtigen Grund dar, warum sich junge Kollegen nicht mehr in eigener Praxis niederlassen wollen, sondern sie behindern auch innovative Ideen zur Verbesserung der Ärztlichen Versorgung. Die Gesundheitsministerin Frau Bätzing-Lichtenthäler und Bundesgesundheitsminister Spahn stehen in dieser Geschichte nun als Retter der ärztlichen Versorgung in der Eifel da. Das ist ein Witz, wenn man bedenkt, dass die Gesundheitsministerkonferenz im Juni noch nicht einmal dem Antrag aus Schleswig-Holstein gefolgt ist, die Budgetierung der ärztlichen Vergütung abzuschaffen. Wenn die flächendeckende ambulante ärztliche Versorgung auf Dauer gesichert werden soll, müssen junge Ärztinnen und Ärzte motiviert werden, sich in eigener Praxis niederzulassen und Hürden für Projekte wie das der Medicus eG abgebaut werden. Der erste und wichtigste Schritt hierfür wäre, gesundheitspolitische Maßnahmen aus Zeiten der Ärzteschwämme wie die Budgetierung der Gesamtvergütung sowie Arznei- und Heilmittelbudgets zurückzunehmen.

Dr. med. Walter Gradel, Internist, Trier-Ehrang, Vorsitzender d. Bezirksärztekammer Trier