Energie : Ideologisch geprägt

Zum Artikel „Deutschland importiert mehr Strom“ (TV vom 2. Januar) schreibt Herbert Dratschmidt:

Vorab möchte ich klarstellen, dass ich die Nutzung von Photovoltaik (PV) und Windenergie als wichtigen Beitrag zur Stromerzeugung betrachte. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass wir mit diesen volatilen Energieträgern keine gesicherte Energieversorgung erreichen können, solange es keine entsprechenden Speichermöglichkeiten für diesen Strom gibt. Es werden zwar viele Ideen diskutiert, aber von einer großtechnischen Umsetzung sind wir noch weit entfernt. Zusätzlich habe ich nicht den Eindruck, dass die Politik entsprechend der Dringlichkeit reagiert. Allein in den nächsten zwei Jahren werden in Deutschland auf Grund politischer Entscheidungen weitere 6500 Megawatt (MW) Grundlast vom Netz genommen. Um die zu ersetzen, müssten mindestens 30 000 MW an Windkraftanlagen (Onshore) oder alternativ 60 000 MW an Photovoltaik (PV) installiert werden (die notwendigen höheren Werte an installierter Leistung ergeben sich durch die viel geringeren Arbeitsverfügbarkeiten dieser Anlagentypen im Vergleich mit Wärmekraftwerken).