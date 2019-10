Verkehr : Ideologische Backenbläserei

Zum Artikel „Busfahrer dringend gesucht!“ (TV vom 24. Oktober) schreibt Jutta Plohmann:

Wer, wie ich, den vollmundigen Versprechen, ab dem 1. September laufe es mit dem Busverkehr um Trier herum durch mehr Busverbindungen viel besser, glaubte und dann mehr als einmal vergeblich auf einen Bus wartete, der laut Fahrplan-Aushang kommen sollte, aber niemals kam, der durchschaut das gesamte mediale Getöse als das, was es ist – verkehrspolitisch-ökologisch-ideologische Backenbläserei. Da fehlen Fahrer und Busse. Und dennoch will man uns weismachen, die Busverbindungen würden besser. Man will uns in den ÖPNV umleiten, zur Not in den Bus zwingen. Und dann: Der Bus fährt nicht. Es gibt zu wenig Fahrer und es gibt zu wenig Busse. Aber das passt in ein Land, in dem Flughäfen in 25 Jahren nicht fertig werden und rutschende Berge Brückenbauten zu Projekten für Jahrzehnte machen.