Verkehr

Zur Verkehrssituation in Bernkastel-Kues und den Stadtteilen erreichte uns folgende Zuschrift:

Es ist erstaunlich, mit welch konsequenter Ignoranz immer wieder den Andeler Bürgern begegnet wird, wenn über die Umleitung in Bezug auf Sperrungen in und um Bernkastel-Kues, in diesem Zusammenhang besonders die Sperrung des Burgbergtunnels, berichtet wird. Sowohl in der Vergangenheit wie auch jetzt wird über „die Umleitung über Mülheim“ berichtet. Richtig und der Tatsache entsprechend muss es heißen: Die Umleitung erfolgt Richtung Mülheim über Andel oder vice versa.

Ich empfinde diese Berichterstattung als respektlos den Bürgern gegenüber, die es wirklich betrifft; in diesem Fall die Andeler Bevölkerung. Wenn es um Berichterstattung geht über eine Entscheidung, die das Wasser- und Schifffahrtsamt nicht verkraften kann, wird dies ausführlich dargestellt, und dann ist Andel in aller Munde, sogar Politiker nehmen sich die Zeit zur Besichtigung des Ortes.

Ich frage mich allmählich, ob Andel, wenn es um Umleitungen oder Sperrungen geht, bewusst ignoriert wird, damit die politisch Verantwortlichen sich ihre Fehlentscheidungen in Bezug auf ihre Verkehrspolitik (Versäumnis, eine Umgehungsstraße für Andel voranzutreiben) nicht bewusst machen müssen? Oder liegt es schlicht und ergreifend an mangelnden Ortskenntnissen?

Adrie Oostdijk-Bohn, Bernkastel-Andel