Politik : Immer dieselbe Schmierenkomödie

Zu den Artikeln „AfD-Vorsitzender sorgt mit Tweet für Empörung“ und „AfD-Frau fordert Junge-Rücktritt“ sowie zum Kommentar „Kein Saubermann“ (TV vom 19. Juli) schreibt Ulrike Möhn:

Ich möchte in dem Zusammenhang noch einmal an den Aufmarsch in Chemnitz 2018 erinnern: der rheinland-pfälzische AfD-Vorsitzende Uwe Junge in vorderster Reihe mit AfD-Rechtsaußen Björn Höcke, Pegida-Gründer Lutz Bachmann und weiteren Rechtsextremen.