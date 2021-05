Meinung : Immer genug Weihwasser

Motorradsegnung

So ähnlich deute ich das Bild von der Segnung durch Pater Seul. Nur, wir haben dies mit Bachwasser getan, er mit gesegnetem Wasser, Weihwasser. Und dann realisiert man auch, weshalb so viel Weihwasser „versegnet“ wurde. In manchen Jahren, wie in einem Vorbericht zur Wallfahrt zu lesen, war es manchmal auch ein Vielfaches mehr.

Mein Vorschlag, damit man immer genug Weihwasser zur Segnung hat: Segnen Sie die Wasseruhr und Zapfhahn des Pfarrhauses im Vorfeld, schließen am Tag der Segnung einen Wasserschlauch mit Sprühkopf daran an.

Gleichzeitig könnten das noch gesponsert werden – es gibt ja eine Firma für Gartenbedarf die so heißt wie „Garten auf Englisch“, nur mit einem Vokal am Ende. So käme auch noch ein wenig Geld in die Pfarrgemeinde. So haben Sie genügend „Weihwasser“ für die Segnung der Motorräder und Menschen. Und bei Bedarf lässt sich die Menge des „versegneten Weihwassers“ durch drehen des Sprühkopfes erhöhen, was ja wichtig für die Berichterstattung danach ist.