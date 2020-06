Gesundheit : Immer noch nicht richtig angekommen

Zur Berichterstattung über die Corona-Krise schreiben Harald Krämer und Rainer Ludwig:

Im Artikel „Mehr als 100 Fälle nach Gottesdienst in Frankfurt“ (TV vom 25. Mai) liest man: „In der Theorie klingen die Verhaltensregeln nach den Corona-Lockerungen klar. Doch wie werden sie in der Praxis umgesetzt?“

Im Fall der Frankfurter Gemeinde wäre es hilfreich, sich mit den Evangeliums-Christen-Baptisten zu beschäftigen. Sie sind eine Freikirche, die sich 1944 in Moskau unter staatlichem Druck formierte (Wikipedia). Die Homepage der genannten Gemeinde informiert, dass ihre Gottesdienste in Russisch gehalten und auf Deutsch übersetzt werden. Das heißt zumindest ein Großteil der Mitglieder sind in unserer Sprache nicht so sicher und ziehen daher einen Gottesdienst in Russisch vor.

In Russland/der UdSSR galten sie als „Deutsche“, hier gelten sie als „Russen“, jeweils verächtlich gemeint; mit entsprechenden Folgen. Darum sind manche hier auch immer noch nicht richtig angekommen. Russisch ist für manche von ihnen noch die verständlichere Sprache, so dass man russische Nachrichten hört. Und was in Russland mit welchen Folgen zum Thema Corona verlautet, das wird ja ab und an in unseren Medien erwähnt.