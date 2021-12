Leserbrief : Impfkampagne: Weiterhin nur Pleiten, Pech und Pannen

Corona-Impfungen

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dr. Frank Schuster, Trierweiler, und Eckhard Hustedt, Longuich

Zum Artikel „Was tun? Politik diskutiert Corona-Maßnahmen“ (TV vom 29. November) und weiteren Artikeln zum Thema Corona:

Weiterhin gleichen die Äußerungen der Politiker zu möglichen oder geplanten Impfmaßnahmen einem Jahrmarkts-Durcheinander. Die Diskussion über eine mögliche Impfpflicht kann derzeit nicht helfen, da diese eine monatelange Vorbereitung bedarf und auch einer rechtlichen Prüfung bedarf.

Ein klares bundesweites Bekenntnis zu 2 G könnte helfen und den Bürgern und Unternehmern eine Planungssicherheit geben. Ungeschützte Nichtgeimpfte blieben damit zu Hause, bis die Zahlen wieder niedrig sind oder würden sich dann doch schnell für eine Impfung entscheiden. Diejenigen, die der Impfung gefolgt sind, könnten wieder einer gewissen gesellschaftlichen Normalität nachgehen.

Wie die große Mehrheit in Deutschland bin ich glücklich darüber, dass wir so schnell einen Impfstoff entwickelt haben, und bin auch entsprechend vollständig geimpft. Kürzlich hatte ich meinen Termin um 11 Uhr für die Booster-Impfung im Impfzentrum in den Moselauen in Trier. Leider gab es dort eine Menschenschlange von 100 Metern bis zum Parkplatz. Nach geraumer Zeit bin ich dann enttäuscht aus der wartenden Schlange ausgeschert und wieder gefahren. Schade, dass man das Gefühl nicht los wird, dass in unserem Land immer weniger funktioniert.

Da möchte man nun genau das tun, was die offiziellen Stellen seit Monaten predigen – sich impfen lassen. In diesem Fall „boostern“. Man setzt sich an den PC und füllt alles aus, um am Ende die Meldung zu bekommen, dass die letzte Impfung sechs Monate her sein muss, um überhaupt einen Termin beantragen zu können (bei mir sind es fünf Monate).