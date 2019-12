Verkehr : In der Summe fatal

In der Summe fatal

Zur Berichterstattung über die Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig schreiben Jörg Stein und Christoph Rother:

Im Zusammenhang mit dem dem Generalthema Klimawandel bleibt festzuhalten: Die Summe der mehrheitlich bejahten Eingriffe in die Struktur des Planeten wird ihren Preis fordern, und zwar nicht bei den Claqueuren und derzeitigen Opportunisten, sondern deren Kindern und Kindeskindern. Dann kann wieder Segen erfleht werden.

Da wird eine 175 Millionen Euro teure Hochmoselbrücke gebaut für den Regionalverkehr zwischen der Eifel und dem Hunsrück. Zwei Nachbarlandstriche, die nur durch die Mosel getrennt werden. Das Projekt, als Großraum verbindend gepriesen, kostete insgesamt circa 500 Millionen Euro und ist um keinen Deut schneller, ja eher langsamer als die bereits bestehenden Verbindungen vom Ballungsraum Antwerpen nach Frankfurt. Was für eine Fehlplanung! Ein kleines Brückelchen über die Mosel hätte für den sogenannten Nahverkehr gereicht. Flughafen BER, Bahnhof Stuttgart 21, Hochmoselbrücke – was ist los in Deutschland?