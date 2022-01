Leserbrief : In einem Krieg würden alle verlieren!

Ukraine-Konflikt

Danke für das sehr gute Interview mit Professor Böttcher! Wir sehen mit großer Besorgnis den Truppenaufmarsch an der russisch-ukrainischen Grenze. In Gebieten der Ostukraine herrscht schon seit Jahren Krieg – mit bislang mindestens 13.000 Toten. Nun droht eine direkte militärische Auseinandersetzung.

Tatsächlich sehen wir keinen Grund, die militärischen Drohgebärden Russlands reinzuwaschen. Aber auch „der Westen“ trägt eine Verantwortung, die Situation zu deeskalieren. Zu oft sind die Nato und vor allem die USA

arrogant und achtlos über die ebenfalls legitimen Sicherheitsinteressen Russlands hinweggegangen. Stehen nicht die Versprechungen des damaligen US-Außenministers Baker und der Bundesregierung Kohl/Genscher im Raum, die Nato werde nicht an die Grenze der damaligen Sowjetunion expandieren?

Wir gestehen Israel zu Recht ein Selbstverteidigungsinteresse zu, das auch auf historischen Traumata beruht. Müsste das nicht auch für Russland gelten, in dem Abermillionen Menschen durch den deutschen Überfall im Zweiten Weltkrieg getötet wurden? Tatsächlich gilt es aber auch für die Ukraine, die etwa acht Millionen Tote durch die Deutschen beklagt. In dieser Situation sind wir gegen deutsche Waffenlieferungen an die Regierung in Kiew. Sie würden den gefährlichen Konflikt anheizen.