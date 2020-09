Soziales : Inakzeptabel und empörend

Zum Kommentar „Tarifpolitische Mäßigung wäre angesagt gewesen“ (TV vom 26. August) schreibt Peter Bepperling:

Es ist mal wieder soweit! Im öffentlichen Dienst (öD) stehen Tarifverhandlungen an. Schon werden wieder Stimmen laut wie die von TV-Kommentator Stefan Vetter: Verdi bläst angeblich zum Kampf für einen Anschluss-Tarifvertag, ohne Kenntnis der vorhandenen Corona-Pandemie. Wobei Herr Vetter dann auch noch tarifpolitische Vorschläge aus einem Tarifbereich unterbreitet, in dem höhere Entgelte tarifiert sind. Gerade die Corona-Pandemie zeigt: Der öffentliche Dienst und seine Beschäftigten halten das Land zusammen. Das muss auch in einem Tarifergebnis deutlich werden. Klatschen allein hilft niemandem – schon gar nicht den Beschäftigten des öD und der Konjunktur. Dem öD kommt in diesem Jahr eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu. Wir haben einen robusten Binnenmarkt und die Chance auf dauerhafte wirtschaftliche Erholung. Die 2,3 Millionen Beschäftigten beim Bund und den Kommunen sorgen mit ihrer Arbeit dafür, dass Kinder betreut werden, alte und kranke Menschen gepflegt werden, sie achten auf den Schutz der Gesundheit, sie fahren andere Menschen mit Bussen zur Arbeit, entsorgen Müll und, und, und. Diese Arbeiten sind unverzichtbar – die Wahrnehmung ist systemrelevant!