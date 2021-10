Leserbrief : Inklusion nicht nur Aufgabe der Schule

Ausbildung

In dem Artikel wird durchgehend der Begriff der Förderschüler benutzt, ohne diesen zu spezifizieren beziehungsweise zu differenzieren. Den Förderschüler gibt es nun mal nicht. Es handelt sich um eine sehr heterogene Schülerklientel, die — aus defizitärer Sicht gesehen — völlig unterschiedlich „behindert“ sein kann oder besser ausgedrückt, über völlig unterschiedliche Kompetenzen verfügt. Die Aussage „Förderschüler haben keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt“ ist insofern viel zu pauschal.

Im Artikel wird Klaus-Peter Hammer, Landeschef des Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sinngemäß zitiert, dass das Festhalten an der Doppelstruktur von Förder- und Schwerpunktschulen der Landesregierung eine umfassende Inklusion durch die Unterrichtung von Kindern mit Förderbedarf an Förderschulen verhindere und dass damit gegen die UN-Behindertenkonvention verstoßen würde. Ich habe Letzterer an keiner Stelle die Notwendigkeit entnehmen können, Förderschulen aufzulösen. Es geht dort lediglich um die Erfüllung der Bedürfnisse aller Lernenden.