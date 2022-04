Ihre Meinung : Ein neuer Kopf, aber kein anderes Denken

Landwirtschaft

Zunächst einmal meine herzlichen Glückwünsche an Frau Steinmetz zur Wahl als Vorsitzende des Bauernverbandes im Kreis Bernkastel-Wittlich. Ich finde es sehr begrüßenswert, eine Frau dort zu sehen. Neue Köpfe – anderes Denken, so meine Hoffnung. Leider hat sich die beim Lesen des Interviews weitgehend verflüchtigt, weil so gut wie identisch mit den Aussagen ihres Vorgängers, Herrn Zelder, vor Kurzem im TV.