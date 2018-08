Intolerante ideologische Volkserziehung

Zum Kommentar „Mehr Bürger mit Doppelpass – kein Grund zur Sorge“ (TV vom 11./12. August) schreibt Carsten Mainzer:

Meinungsvielfalt ist essentiell in einer Demokratie, um Standpunkte reflektiert und argumentationsbasiert zu entwickeln. Das Staatsvolk Deutschlands hat das Recht, kontrovers zu diskutieren, ob diejenigen Personen, die zu neuen Mitgliedern des Staatsvolkes werden, auch gleichzeitig Souverän in einem anderen Landes sein dürfen. Im Gegensatz zu Stefan Vetter habe ich eine ablehnende Meinung zum Doppelpass. Ich bin der Meinung, mehr Doppelpässe zeugen von sinkendem Integrationswillen. Doch sollte man Argumente diskutieren und nicht wie im Meinungsbeitrag des TV einfach nur die Gegenmeinung diffamieren. Meine Meinung basiert auf meiner Biografie – man könnte aber auch Erkenntnisse der Identitätstheorie oder Entscheidungsforschung einbringen. An erster Stelle bedeutet Staatsbürger zu sein, Rechte zu haben und dafür Pflichten sowie solidarische Verantwortung für das Land und seine Bevölkerung zu übernehmen (egal welche Staatsbürgerschaft Mutter oder Vater haben!). Ich selbst musste in meinem Leben einmal die Staatsbürgerschaft wechseln, habe vier Jahre im Ausland gelebt und bin deshalb überzeugt, dass echte Loyalität und Identifikation für ein Land nicht teilbar sind. Natürlich ist die Entscheidung, etwas aufzugeben, unangenehm und schmerzlich, und das Leben mit zwei Pässen ist leichter. Wenn man aber als „neuer“ Bürger von den „alten“ Staatsbürgern anerkannt werden möchte, sollte man sich wie in einer Ehe entscheiden und keine Hintertüren offen lassen. Warum sollen „Neubürger“ durch zwei Pässe mehr Privilegien besitzen als die Staatsbürger mit nur einem Pass, zu denen sie gehören möchten? Welchem Land gehört dann in einer kritischen Situation die Loyalität? Ich möchte mich auf das Staatsvolk/die Wähler verlassen können.

Gegenmeinungen sind im Diskurs wichtig, und Medien haben die Aufgabe, den Diskurs zu ermöglichen. Verantwortungslos und populistisch an der Meinungsäußerung Herrn Vetters ist aus meiner Sicht, dass ein Redakteur das Privileg einer abonnement-finanzierten vielgelesenen Meinungsäußerung nutzt, um ablehnende Gegenmeinungen zum Doppelpass zu stigmatisieren. Gegen den Doppelpass sein, heißt dann ganz einfach „gegen Ausländer“, „Verhetzungspotenzial“, „rechts“ … und natürlich darf die Nennung der AfD nicht fehlen. So wird eine Meinungsäußerung zu intoleranter ideologischer Volkserziehung – Meinungsvielfalt unerwünscht.

Carsten Mainzer, Trier