Politik : Irrational, bizarr und pathologisch

Zur Analyse „Die Mär vom Wahlbetrug – ein Geschäftsmodell?“ (TV vom 15. Dezember) schreibt Günter Richter:

Donald Trumps unbeirrtes Festhalten an dem Wahlbetrug durch die Demokraten ist irrational, bizarr und pathologisch. Sein Verhalten erinnert fatal an den damaligen Informationsminister unter Saddam Hussein, Muhammad as-Sahhaf, der den verlorenen Krieg gegen die Amerikaner im Jahre 2003 partout ins Gegenteil verkehrte und als Sieg verkündete, was ihm den Namen „Comical Ali“ einbrachte. Immerhin war er nicht so verrückt, seine abstrusen Behauptungen wochenlang aufrechtzuerhalten. Nach seiner Festnahme durch die Amerikaner wurde er bald freigelassen und lebt heute in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo er angeblich seine Memoiren verfasst. „Comical Donald“ sollte sich ihn vielleicht als Beispiel nehmen und sich ebenfalls, wohin auch immer, zurückziehen und mal wieder ein Buch herausbringen. Genügend Ghostwriter dürfte er kennen. Wie wäre es mit „The Art of The Steal“ in Analogie zu seinem berüchtigten Business-Ratgeber von 1987: „The Art of The Deal“. Das wäre bestimmt eine köstliche Lektüre. Aber das peinliche Betteln seines Beraterstabes um Spenden für die angebliche Aufklärung des angeblichen Wahlbetrugs ist natürlich einfacher und lukrativer.