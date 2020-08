Katholische Kirche : Irritierend, lähmend, erschreckend

Zur Berichterstattung über die vom Vatikan gestoppte Reform des Bistums Trier schreibt Rudolf Kemmer:

Die Instruktion der Vatikanischen Kleruskongregation weist nun einerseits darauf hin, dass die Kirche nicht nur Hierarchie, sondern Volk Gottes ist, und die gesamte Gemeinschaft aller Getauften für die missionarische Sendung der Kirche verantwortlich ist, was von allen nur zu unterstützen ist. Andere Textstellen dagegen stellen die alleinige Leitungsaufgabe des jeweiligen Pfarrers heraus und gebieten, kollegiale und gemeinsame Leitungsmodelle von Pfarrer und Laien, wie sie bereits eingeführt wurden und künftig vermehrt vorgesehen und nötig sind, zu vermeiden. Dies wirkt auf engagierte ehrenamtliche Laien eher irritierend und lähmend. Erschreckend ist das wirklichkeitsfremde Vorbeigehen an den aktuellen Problemen und Sorgen in der Kirche. Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte ist ein großer Teil der deutschen Bischöfe in direkte Opposition zu Rom gegangen. Wenn nun von Laien relativ wenige kritische Stimmen zu vernehmen sind, ist das nach meiner Einschätzung bei den allermeisten keinesfalls ein Zeichen von stillschweigender Zustimmung zur Instruktion, eher von Enttäuschung, von Resignation. So kenne ich Menschen, die beteuern, mit ihren Sorgen und der Äußerung von Vorschlägen seit Jahren schon kein Gehör gefunden zu haben und zweifeln, jetzt Gehör zu finden.