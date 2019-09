Flüchtlinge : Ist das alles richtig so?

Ist das alles richtig so?

Zu unserem Artikel „Deutschland nimmt 43 Seenot-Flüchtlinge auf“ (TV vom 5. September) und weiteren, ähnlichen Artikeln meint Christa Stock, Trier:

Ich habe kürzlich gelesen, dass wieder drei Rettungsschiffe privater Organisationen mit Migranten an Bord vor Italien und Malta darauf warten, dass sie in den Hafen einlaufen dürfen. Vorige Woche war es ein anderes Rettungsschiff, das über 300 Leute an Bord hatte, die auf fünf europäische Länder verteilt werden sollten.