Bildung : Je frommer, desto intoleranter

Zum Artikel „Schüler wollen Religionsunterricht abschaffen – Kirchen protestieren“ (TV vom 30. Oktober/1. November) sowie zu den Leserbriefen unter der Überschrift „Das Leben in seiner ganzen Fülle“ (TV vom 6. November) schreiben Ulla Dieninghoff und Frank Weiland:

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Menschen haben sich schon immer gefragt, woher kommen wir und wohin gehen wir? So sind dann die Geschichten über Gott entstanden. Blitz und Donner konnten sich die Menschen früher nicht erklären, und so glaubten sie, dies sei eine Strafe Gottes. Schon lange wissen wir, dies alles kann die Naturwissenschaft erklären.

Kinder haben ein Recht auf Aufklärung und dürfen auch hinterfragen. Die Frage nach der Existenz Gottes können wir aber nicht mit Ja oder Nein beantworten. Darum sollten wir Kindern und Jugendlichen keine Religion aufdrängen. Doch leider geschieht dies schon, sobald Kinder geboren werden. Erst die Taufe, bei der Einschulung ist meist ein Priester zugegen, der die Kinder segnet, später folgen dann Kommunion, Firmung, Hochzeit und am Ende das Lebens eine Beerdigung. All diese Festlichkeiten können wir auch ohne Kirche gestalten oder erst gar nicht feiern. Unterstützt wird die frühkindliche, religiöse Erziehung durch Kindergärten und den Religionsunterricht in den Schulen.

Religionen arbeiten oft mit Angst, um die Menschen zu beherrschen, zu unterdrücken und gefügig zu machen. Die katholische Kirche predigt Hölle, Fegefeuer, Teufel, Sintflut, Knecht Ruprecht, Nikolaus und so weiter. Dadurch können bei vielen Kindern Angststörungen entstehen und zu einer psychischen Beeinträchtigung führen.

Man muss sich einmal vorstellen, die katholische Kirche bildet heute noch Priester als Exorzisten aus, die Menschen Dämonen austreiben. Wir sollten uns fragen, ob wir Kinder und Jugendliche an unseren Schulen solche Religionen lehren wollen.

Sie fragen sich, wer uns Werte wie Toleranz und Nächstenliebe für unser Leben vermitteln sollte? Die Religionen bestimmt nicht. Sie predigen Toleranz und doch haben wir immer noch Unfrieden und Kriege auf der Welt. Man hat festgestellt, je frommer Menschen sind, umso weniger tolerant sind sie. Beispiel: Intoleranz gegenüber anderen Religionen, gegenüber Schwulen, Lesben, Konfessionslosen.

In Deutschland müsste auch die Trennung von Kirche und Staat vollzogen werden. Religion ist Privatsache. Ich teile die Meinung der Landesschülervertretung in Rheinland-Pfalz, dass Religionsunterricht in seiner jetzigen Form abgeschafft werden muss.

Vorstellen könnte ich mir ein Schulfach unter dem Namen „Leben und Gesellschaft“, so wie an staatlichen Schulen in Luxemburg, wo Katholiken, Protestanten, Muslime, Juden, Buddhisten, Atheisten, Konfessionslose gemeinsam herausfinden, was sie alle verbindet und darüber diskutieren, wie man in Zukunft friedlich zusammenleben könnte.

Ulla Dieninghoff, Hunolstein

Es war nur eine Frage der Zeit, wann diese notwendige Entwicklung kam. Die Schüler fordern eine „eigene Glaubensfindung“. Wie reagiert die Kirche darauf? Sie sagt, es sei „noch mehr konfessioneller Unterricht notwendig“. Das ist das Aufbäumen gegen den Verlust ihrer Jahrhunderte alten Macht. Ihre neue Suggestion lautet: „Ohne seine eigene Religion von innen zu kennen, wird man andere Religionen nur schwer verstehen können“. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wer in einem System (gefangen) ist, kann dieses nur verstehen, wenn er sich herausbegibt, um es von außen betrachten zu können. Erst dann erkennt man die Grundprinzipien, die auch in anderen Systemen gelten.