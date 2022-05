Karikatur : Jede Menge Gegenwind

Deutschland macht sich nun auch unabhängig von russischen Winden Foto: tv/Roland Grundheber

Wirtschaftsminister Robert Habeck will den russischen Energielieferungen den Garaus machen. Doch das ist gar nicht so einfach. Immerhin: Am Montag haben sich die G7-Staaten auf den Ausstieg aus russischen Öl-Importen geeinigt.

Beim Gas wird‘s schwierig. Etwa 35 Prozent der deutschen Erdgasversorgung kommt noch aus Russland. Vielleicht sollte Habeck mal mit was Leichtem anfangen und uns mal unabhängig von den Windlieferungen aus Russland machen, findet unser Karikaturist Roland Grundheber. Von da kommt eh nur Gegenwind.