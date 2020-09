Gesellschaft und Sprache : Jede Menge Polemik

Zu einem Leserbrief unter der Überschrift „Wann zieht endlich jemand die Notbremse?“ (TV vom 29./30. August) und zur Diskussion um Rassismus und politisch korrekte Sprache schreiben Marianne Bühler und Rita Woods:

Bernhard H. Gross setzt sich in einem in viele Richtungen ausufernden Rundumschlag mit der, wie er es nennt, „entsetzlichen gekünstelten Überkorrektheit“ der Sprache, bezogen auf Minderheiten verschiedener Art, auseinander, eine Menge Polemik eingeschlossen. Dazu wäre vieles zu sagen, ich beschränke mich auf ein Beispiel und eine grundsätzliche Frage.

Der Beitrag von Bernhard H. Gross erscheint mir, als habe er alle Themen, die ihn in der letzten Zeit gestört haben, in einen Topf geworfen und kräftig gerührt. Ich versuche mal, das Ganze aufzudröseln. Erst teilt er uns auf zynische Weise mit, was er über geschlechtergerechte Sprache denkt. Er schafft es tatsächlich, mit ein paar Sätzen sehr vielen Menschen heftig gegen den Kopf zu treten und deren Gefühlswelt zu ignorieren. Dazu ein Vorschlag von mir: Alle benutzen, nur ein Jahr lang, ausschließlich die weibliche Form. Wie würde es Herrn Gross gefallen, als Leserbriefschreiberin bezeichnet zu werden? Würde er sich angesprochen fühlen? Man(n) erinnere sich daran, dass amtliche Briefe früher zum Beispiel an Frau Bernhard Gross adressiert wurden. Auch heute hören Frauen häufig, sie sollen sich nicht so anstellen, die männliche Form würde sie mit einbeziehen.