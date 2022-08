Leserbrief : Die Lust, der Erderwärmung entgegenzusteuern, ist nicht ausgeprägt

Erderwärmung

In der Diskussion um SUVs (SUV ist die Abkürzung für Sport Utility Vehicle, darunter versteht man Geländewagen, Anm. der Redaktion) wartet ein Leserbriefautor mit einem großartigen und plastischen Zitat auf. Diese Autos sind der ausgestreckte Mittelfinger in Richtung Klimakrise und Mitmenschlichkeit. Nun, der durchschnittliche SUV-Bekennende kann dieser ökologischen Lyrik sicher nichts abgewinnen, da er den Klimawandel aus meiner Sicht eher leugnet, und sich (siehe vorausgegangene Leserbriefe) von „rot-grünen Phantastereien“ umzingelt sieht.

Er ist meines Erachtens für ungebremstes Wachstum, achtspurige Autobahnen, keine Geschwindigkeitsbegrenzung, vielleicht lieber für Kies als Paradies, Schotter im Garten statt Grün, und in der Regel ist er ein guter Nachbar wie Hunderttausende in der Republik.

Die unaufhaltsame Erderwärmung ist eher ein psychologisches Problem, nämlich tatsächlich den kommenden Dingen ins Auge zu sehen, ohne Paranoia. Da ist die Lust der Gegensteuerung aus persönlichen Gründen, Sozialprestige etcetera nicht ausgeprägt. Zum Ende seines Briefes appelliert der Leserbriefschreiber und verzweifelnde Analyst in Sachen Erderhitzung, an den Herrn, dass er seinen Geist schicke, um das Bewusstsein der Menschen schärfen. Wenn schon der liebe Gott bemüht werden muss, dann sieht es echt nicht gut aus. Das Drama der Wissenschaft ist, dass sie etwas prognostziert, was viele sich einfach nicht vorstellen können und wollen. Nämlich, das Katastrophen-Szenario mitsamt der goldigen Enkelgenerationen, die gebeutelten Urenkel sind dann zu vernachlässigen.

Nein, der Mensch ist nicht böse, kein Ungeheuer, er möchte sich aber nicht an diesen wunderbaren Hitzetagen mit schlechten Perspektiven herumschlagen.Tragisch ist das für aufgeweckte und intelligente junge Leute (Fridays for Future), die sich an einer gesellschaftlichen Mehrheit, wie ich vermute, abarbeiten müssen, während Klimaziele verfehlt werden. Achselzucken! Was steht in der Bibel: Macht euch die Erde untertan. Ach ja, deutsche Männer, weniger Trinkwasser für die SUV-Wäsche, Brauchwasser fürs Gewissen?