Leserbriefe : Die Grundsteuererhebung, die überbordende Bürokratie und der Trend, die Arbeit dem Steuerzahler aufzubürden

Grundsteuer

Es ist ja begrüßenswert, dass sich der Trierische Volksfreund dieses Themas annimmt, aber so einfach, wie Ihr Autor (siehe „So schaffen Sie leicht die Grundsteuererklärung“ TV vom 21. Juli) das darstellt, ist es leider nicht. Ich quäle mich jetzt schon zum wiederholten Male durch meinen bestehenden Elster-Zugang in die Anleitungen zur Feststellung des Grundsteuerwerts sowie der umfangreichen Formulare und stehe nicht alleine diesem Ungemach gegenüber, wie man allerorten liest und hört.

Es fängt schon damit an, dass es fast unmöglich ist, sich in dem Wust der Elster-Anleitungen schnell und unkompliziert sachkundig zu machen. Viel zu kompliziert ist die Elster-Plattform zur Abgabe der Feststellungserklärung.

Es fehlt am einfachsten, nämlich, die Formulare auf Anhieb zu finden, abzuspeichern und blanco auszudrucken. Dann könnte man sich in die Fragestellungen einlesen und vorbereitende Informationen zusammentragen, bevor man anschließend „online“ geht, um schließlich das Ganze an die Elster-Plattform zu senden.

So sind zum Beispiel auch mehrere Versuche von mir gescheitert, telefonische Hilfe vom Wohnsitzfinanzamt zu diversen Fragestellungen zu erhalten. Entweder hängt man in der Warteschleife, oder man wird aufgefordert, es später noch einmal zu versuchen, oder man schreibt eine E-Mail.

Die Verantwortlichen der Grundsteuerreform sitzen in Berlin und in den Bundesländern. Die Politik und sogenannte Experten haben es mal wieder geschafft, mit diesem Moloch den Immobilienbesitzern eine meines Erachtens unvertretbare Arbeit aufzubürden, wobei die überwiegenden Daten und Fakten doch ohnehin in den einzelnen Verwaltungsebenen von der Kommune bis in die Bundesverwaltung vorliegen.