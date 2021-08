Wahlrechtsreform : Jojo-Effekt einmal anders

Karikatur: Grundheber Foto: Roland Grundheber

„Ich kann essen, so viel ich will, ich nehme nicht ab.“ Diese Erkenntnis haben in Corona-Zeiten viele Menschen gewonnen. Ähnliches gilt auch für den Deutschen Bundestag. Denn diesem hat das Verfassungsgericht eine Schlankheitskur verordnet.

Diverse Politiker haben sich schon an dem Projekt versucht, die Zahl der Sitze zu verringern. Unlängst gab es eine Reform der Großen Koalition mit mäßigem Ergebnis. Zuvor hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der sich bei unserem Karikaturisten schon mal das eine oder andere Stück Bundestags-Torte gönnt, einen Versuch gestartet. Ob die Versuche etwas nützen? Oder ob die „Waage“ des Bundestags nicht auf die Dauer wieder mehr Pfunde anzeigt? Ein Jojo-Effekt der anderen Art.