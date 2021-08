Leserbrief : Verantwortliche erhalten am 26. September die Quittung

Afghanistan

Was mir derzeit an Informationen in jeglicher Form über die Lage in diesem Land vorliegt, macht mich zornig und gegenüber den Verantwortlichen für dieses Desaster nur noch misstrauischer. Haben die Verantwortlichen denn kein bisschen Gespür für eine aus dem Ruder laufende Lage und stehen ihnen nicht genügend Informationsbereiche (Aufklärung, Satellitenüberwachung etcetera) zur Verfügung?