Leserbrief : „Wir lassen uns nicht in diesen Krieg hineinziehen“

Steinmeier-Ausladung

Was hat sich Wolodymyr Selenskyj dabei gedacht? Seit Wochen werden wir Deutsche mit immer neuen Forderungen überhäuft. Flugzeuge, Kampfpanzer, Gepanzerte Transportfahrzeuge, Hubschrauber, Artillerie, Raketen und so weiter will man von uns und der Nato. Wir sind kein Großunternehmen, welches so einfach in die Regale greift und alles liefert, was gewünscht wird.