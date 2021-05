Leserbrief : Journalistisch gut vorbereitet

Bundestagswahl

Doch es wurde interessant. Journalistisch eben gut vorbereitet, hörte der Redakteur der Dame richtig zu. Forderte sie bei der Einwanderung nach Deutschland die Orientierung an europäischen Werten, so negierte sie in der nächsten Antwort die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel und zur Corona-Pandemie. Auch die Pauschalurteile, die im Fernsehen von Politikern dieser Partei ständig gefällt werden, ohne oft auf journalistische Gegenwehr zu stoßen, blieben hier im TV-Interview eben nicht unkommentiert. Bravo und mehr davon!