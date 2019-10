Politik : Junge, Junge, was für Töne ...

Junge, Junge, was für Töne ...

Zur Berichterstattung über die bundespolitischen Ambitionen des rheinland-pfälzischen AfD-Politikers Uwe Junge schreibt Ossi Steinmetz:

Wenn der bisherige Parteichef der AfD in Rheinland-Pfalz behauptet: „Der Tag wird kommen, an dem wir alle Ignoranten, Unterstützer, Beschwichtiger, Befürworter und Aktivisten der Willkommenskultur im Namen der unschuldigen Opfer zur Rechenschaft ziehen werden!“, dann ist das für mich ein Ansatz und Aufruf zu Veränderungen in unserer Gesellschaft und damit auch zu Veränderungen unserer Staatsordnung. Für mich ein ungeheuerlicher Ansatz von Uwe Junge.