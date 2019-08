Politik : Kampf gegen Windmühlen

Zum Leserbrief „Veritable Trump-Neurose“ (TV vom 10./11. August) schreibt Eva Reuter:

Ich finde es über­flüssig, dass Herr Gläser in seinem letzten Satz mal wieder in Erinnerung ruft, was wir Deutsche uns an Schuld aufgeladen haben. Irgendwann sollte es in dritter Generation mit der Schuldzuweisung mal gut sein. Was nicht heißt, dass wir das vergessen sollen. Aber ich finde, wir Deutschen haben in den letzten Jahrzehnten als Spendenweltmeister viel auf dieser Erde geleistet, von der Aufnahme von vielen Flüchtlingen ganz abgesehen.