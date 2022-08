Leserbrief : Viel Arbeit, zu wenig Personal

Kari Foto: TV/Roland Grundheber

Arbeitet hier noch einer? Und wenn ja, wo ist sie oder er? Das fragen sich immer mehr Menschen in vielen Lebenslagen. Wenn sie in einem Restaurant sitzen, wenn sie an einem Flugterminal sitzen, wenn sie ein Schwimmbad besuchen wollen und – schlimmer noch – wenn sie krank sind und zum Arzt oder in eine Klinik müssen.

Vor der Personalnot im medizinischen Bereich warnen Experten schon seit Jahren. Und sie kritisieren strukturelle Mängel, die dringend behoben werden sollten. Getan hat sich bisher allerdings wenig.