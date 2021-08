Karikatur : (K)eine Rettung per Schnecken-Panzer

Karikatur Roland Grundheber Foto: Roland Grundheber

Die Taliban haben Kabul eingenommen. Auf dem afghanischen Flughafen herrscht zeitweilig Chaos. Und die deutsche Regierung will Evakuierungsaktionen beschleunigen. Was Roland Grundheber von dem Vorgehen des deutschen Außenministers Heiko Maas hält, zeigt die Flucht per „Schnecken-Panzer“ im Geschosshagel vor Kabul deutlich.

