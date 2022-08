Armut : Jeder Siebte ist von Armut bedroht

Karikatur: Roland Grundheber Foto: Roland Grundheber

Rund 16 Prozent der Bevölkerung lebt in Armut oder unter der Armutsgrenze. Tendenz steigend. Das war schon vor dem Ukraine-Krieg und der Sanktionen gegen Russland so. Inzwischen sind Benzin- und Ölpreise auf Rekordniveau, höhere Preise auch bei Lebensmitteln, deutlich steigende Inflation, Staatsverschuldung, Lieferengpässe – all das erleben die Deutschen schon jetzt.

Jeder siebte Erwachsene kann schon jetzt kaum noch seine laufenden Kosten bestreiten. Fachleute rechnen damit, dass sich die Lage erheblich verschärft. Nur wie deutlich, das ist unklar.