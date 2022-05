Karikatur : Unter welchem Hütchen liegt der Preis?

Was für ein Zufall!!! Eurovision zum Hütchenspiel mutiert? Gruß Roland Foto: tv/Roland Grundheber

40 Länder nahmen daran teil, 25 Gruppen kamen ins Finale, das 200 Millionen Zuschauer sahen. Die Rede ist vom Eurovision Song Contest. Mit großer Spannung wird normalerweise die Wertung von Jury und Publikum erwartet.

Denn nur ein Interpret oder eine Gruppe kann gewinnen. Aber wer? In diesem Jahr war in Turin von Spannung wenig zu spüren. Denn „twelve points, douze points“ gingen meist an die Band „Kalusha Orchestra“ mit dem Titel Stefanija – aus der Ukraine. Dass da viel Sympathie- und Solidaritätspunkte dabei waren, davon gingen viele Berichterstatter wohl aus.