Gesundheit : Kaum in Worte zu fassen

Zum Artikel „Rheinland-Pfalz kippt Beherbergungsverbot“ (TV vom 13. Oktober) schreibt Sonja Krump:

Die Aussetzung des Beherbergungsverbots ändert nichts an der prekären Lage der Tourismusbranche. Die Stornierungen kommen trotzdem; sei es, weil die Urlauber aus einem Risikogebiet kommen, oder sei es, weil das eigene Land Risikogebiet ist und die Vorgaben im Land oder Kreis so einschränkend sind, dass Urlauber sich das nicht zumuten möchten. Oder sei es, weil eine Regelung bezüglich des Abstands von einem Gruppenhaus gar nicht umsetzbar ist: fünf Quadratmeter pro Person, wenn man das mal hochrechnet. Die Stornierungen kommen, und das in Hülle und Fülle. Und wer bezahlt das alles? Das Land ist jetzt fein raus, weil es ja offiziell das Beherbergungsverbot nicht in Kraft gesetzt hat und somit kein offizielles Berufsverbot erteilt hat. Die erneuten Umsatzeinbrüche für die Betriebe sind da. Und die letzten Wochen der Saison sind gestorben. Der lange Winter steht bevor! Die psychische Belastung ist kaum in Worte zu fassen.